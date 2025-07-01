Москвичам пообещали идеальную температуру воздуха в июле

В начале июля температура воздуха в столице будет ниже климатической нормы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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«1 июля градусов на 5, 2 июля — на 3 градуса. Но затем — шикарная погода. Ее будет определять антициклон. Температура воздуха около +25 градусов в дневные часы», — сообщила синоптик.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, заявил, что температурный фон в столице в июле будет близок к климатической норме со штрихами «легкой прохладцы».

«То есть речь идет о ночных температурах в диапазоне +10…+15, дневных +20…+25 с вероятностью кратковременных всплесков тепла до +28», — пояснил он, уточнив, что это «идеальная температура воздуха для организма человека с точки зрения медицинской метеорологии».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание в Москве связано с циклоном «Корнелиус», который обрушился на город. По его словам, атмосферный фронт, принесший в Центральную Россию проливные дожди, движется медленно, поэтому дождливая и прохладная погода задержится в Москве на несколько дней.