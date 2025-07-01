В Москве установят мемориальную доску в память об Александре Ширвиндте

Она появится на фасаде дома, расположенном на Котельнической набережной, в котором жил народный артист РСФСР.

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Мемориальную доску в память о народном артисте РСФСР, режиссере и педагоге, художественном руководителе и президенте Московского академического театра сатиры Александре Анатольевиче Ширвиндте установят на доме, где он жил. Распоряжение Правительства Москвы по данному вопросу подписал Сергей Собянин.

Мемориальную доску установят по адресу: Котельническая набережная, дом 1/15, корпус А. Работы планируется выполнить до конца 2025 года.

Александр Анатольевич Ширвиндт (1934—2024) оставил большой и яркий след в истории отечественного искусства. Он исполнил десятки ролей в спектаклях и фильмах, ставших классикой театра и кино. Кроме того, в качестве режиссера Александр Ширвиндт поставил более 20 спектаклей на сцене Театра сатиры.