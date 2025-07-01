Москвичам пообещали погодные качели

На этой неделе погода в Москве будет перменчивой. Об этом жителей столичного региона предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его цитирует RT.

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Ненастье начнет уходить со среды, 2 июля, обещает синоптик. Во вторник столбики термометров в Москве будут держаться у отметки в 15 градусов тепла, порывы ветра достигнут скорости 15 метров в секунду. Дожди пойдут на убыль к вечеру. Затем погода в мегаполисе начнет налаживаться, и в четверг-пятницу, 3-4 июля, воздух прогреется до плюс 25 градусов.

Однако надолго потепление не задержится — москвичей ждут погодные качели, предвещает Шувалов. На выходных, 5-6 июля, температура в городе вновь пойдет вниз, возобновятся дожди, хоть и кратковременные. А уже в понедельник теплый фронт в очередной раз наведается в столицу. С 7 июля столбики термометров снова поднимутся выше 20 градусов тепла и достигнут 22-24 градусов. Несмотря на это, дожди продолжатся. «Умеренно теплая погода без излишней жары (...) Никакой западноевропейской жары нам ждать не приходится», — заключил метеоролог.

Всплески жаркой погоды ожидаются в России не раньше чем во второй декаде июля. Такой прогноз огласил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Выше нормы температура поднимется в европейской части страны, практически на всем Урале, на юго-западе Сибири и Дальнем Востоке.