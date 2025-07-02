Квартал с общественно-деловой инфраструктурой построят в Теплом Стане

Право на реализацию проекта комплексного развития незастроенной территории (КРНТ) площадью 4,74 гектара в районе Теплый Стан выставят на торги. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«Город выставит на торги право на комплексное развитие незастроенной территории в районе Теплый Стан на юго-западе столицы. Площадь участка составляет 4,74 гектара. Он находится рядом с МКАД, недалеко от станции метро “Тютчевская”. Инвестор, которого определят по итогам аукциона, сможет построить там многофункциональный городской квартал с жилыми домами, в том числе для реализации программы реновации, и общественно-деловой инфраструктурой. Инвестиции в проект оцениваются в 26,62 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 419,19 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать около 900 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Проекты комплексного развития незастроенных территорий реализуют на участках, находящихся в собственности города, или в случае если государственная собственность на них не разграничена. При этом такие участки должны быть свободными от прав третьих лиц.

«В рамках этого проекта планируется строительство жилья общей площадью более 105 тысяч квадратных метров, в том числе для реализации программы реновации. Кроме того, инвестор возведет многофункциональный комплекс площадью около 46 тысяч квадратных метров с многоуровневым паркингом на 600 машино-мест и торговыми помещениями», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее Мэр Москвы подписал постановление о реорганизации незастроенной территории в районе Теплый Стан.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению Сергея Собянина.

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