Часть бывшей промзоны в Южном Бутове реорганизуют по программе КРТ

В рамках редевелопмента на двух участках построят около 27 тысяч квадратных метров жилья, школу, детский сад, спортивный центр с бассейном и другие объекты.

© Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Часть бывшей промзоны Южное Бутово, расположенной в Юго-Западном административном округе столицы, реорганизуют. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город заключил договор с компанией о редевелопменте двух участков бывшей промзоны Южное Бутово общей площадью 30,7 гектара. Цена договора составила 109,6 миллиона рублей. Бывшую депрессивную площадку застройщик намерен превратить в новое комфортное городское пространство. Акцент будет сделан на создании сбалансированной застройки: наряду с жильем там возведут объекты социальной, общественно-деловой, производственной и коммунальной инфраструктуры. Вложения в развитие площадки оцениваются более чем в 106 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит не менее 1,7 миллиарда рублей. В результате реализации проекта будет создано свыше четырех тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Единственным участником торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) стала московская компания «Специализированный застройщик “Град Пехотная”». Оба участка, редевелопментом которых она займется, находятся недалеко от станции Бутово второго Московского центрального диаметра. Один из них примыкает к 2-й Мелитопольской улице, другой расположен ближе к Варшавскому шоссе.

«В рамках проекта построят около 27 тысяч квадратных метров жилья для реализации программы реновации. Рядом с новостройками возведут образовательный комплекс. В его состав войдут школа для 900 учащихся и детский сад для 200 воспитанников. На территории инвестор также построит спортивный центр с бассейном, многофункциональный общественный комплекс с гостиницей, объекты для размещения двух судебных участков и другую недвижимость. В новом городском квартале проведут работы по благоустройству и озеленению. Таким образом, часть бывшей промзоны превратится в самодостаточный, привлекательный жилой район», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 302 проекта комплексного развития территорий общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению Мэра Москвы.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».