Корнелиус похитил лето: когда в столицу вернется теплая погода

Погода в первые дни июля будет осенней — соответствующей климатической норме начала сентября. Но говорить, что в столицу уже пришла осень, необоснованно, уверяют синоптики.

По словам главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в первые два дня июля температура будет ниже климатической нормы.

— 1 июля градусов на 5, 2 июля — на 3 градуса. Но затем — шикарная погода. Ее будет определять антициклон. Температура воздуха около +25 градусов в дневные часы. В общем, пока грешить на месяц, который еще даже не начался, не советую, — поделилась Позднякова.

Похолодание и ливни в столицу принес североатлантический циклон «Корнелиус». В соцсетях его уже «демонизировали», обратив внимание на то, что он имеет необычную форму — напоминает гигантскую летучую мышь.

Название у циклона, конечно, и правда мрачноватое. Но, по словам Татьяны Поздняковой, он ничего особенного собой не представляет.

— Западные метеослужбы, если вы заплатите определенные деньги, циклон вам назовут как угодно: Пашей, Даней, Ваней. Поэтому мы говорим, что это обычный атлантический циклон. Да, довольно глубокий, да, влияющий, но не более того. Никакого экстраординарного события, связанного с этим циклоном, мы не ждали. Особых дождей у нас не было, ветра, гроз тоже. В общем, никаких опасных явлений.

Ненормально, по словам Поздняковой, в этом сезоне только то, что у нас много «влияющих циклонов».

— В летний период циклоны, которые зарождаются на севере Атлантики, обычно перемещаются с запада на восток, вдоль побережья арктических морей, и тогда мы попадаем либо в теплые сектора, либо в короткие промежуточные гребешки между этими циклонами. Когда циклоны «ныряют» к нам — это больше похоже на зимние процессы.

Синоптики говорят, что грядущий июль будет умеренно теплым, но пасмурным. Погода часто будет облачной, с кратковременными дождями, местами возможны грозы. Особенно сильные ливни прогнозируют 6–7 июля, когда в столицу придет мощный циклон. После этого температура днем установится на уровне +23...+25 градусов. Влажность останется высокой — около 70–74 процентов, особенно в дождливые дни. В целом, несмотря на переменчивость погоды, температурный фон останется в пределах климатической нормы для второго месяца лета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос»:

— Что касается прогноза на июль, то он знойным не будет. Макушка лета по температурному фону будет близкой к климатической норме со штрихами «легкой прохладцы» — на полградуса ниже многолетних показателей, которые в Москве составляют ночью +13,5, днем +23,1, и с количеством осадков в пределах нормы. То есть речь идет о ночных температурах в диапазоне +10…+15, дневных +20…+25 с вероятностью кратковременных всплесков тепла до +28. Это идеальная температура воздуха для организма человека с точки зрения медицинской метеорологии. Несмотря на умеренный характер грядущего июля, по долгосрочным прогнозам погоды есть высокие шансы на то, что лето еще себя проявит с лучшей стороны в августе.