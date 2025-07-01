На Северном речном вокзале пройдет необычный фестиваль "Парк Света"

В ближайшие выходные на Северном речном вокзале пройдет необычный фестиваль. Он будет сочетать световое и мультимедийное шоу с элементами карнавала, театрализованными представлениями, лекциями. Расскажем подробности.

На время фестиваля территория парка и сам Северный речной вокзал превратятся в порт пяти морей. Их поделят на тематические зоны, которые будут называться в честь морей, соединенных со столицей каналами: Белым, Балтийским, Черным, Азовским и Каспийским. Как рассказала советник заммэра по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова, в каждой из зон приготовлена своя тематическая программа. Например, в зоне "Белое море", расположенной на территории парка, откроются интерактивные площадки, посвященные городскому транспорту. Тут можно будет поводить транспорт и поуправлять шлюзами на специальных симуляторах. В зоне "Каспийское море", "Черное море" и "Балтийское море" пройдут мастер-классы по плетению фенечек-браслетов, созданию картин из песка, вязанию морских узлов. Тут же можно поиграть в 3D-теннис, поучаствовать в магнитной рыбалке или расписать деревянную лодку граффити. В зоне "Азовское море" прочитают лекции об известных мореплавателях, водных обитателях и прочем. Все активности будут начинаться с 15.00. С этого же времени начнутся световые и видеопроекционные шоу "Зеркальная река" и "Маяки времени". А с 22.00 и до 00.00 зрители увидят масштабные световые скульптуры, мультимедийное шоу, скульптуры из света, инсталляции на тему "Москва - порт пяти морей". Ожидается, что в 22.45 на воде начнется театрализованное шоу с элементами балета и эквилибристики.

Отмечу, что вход на фестиваль бесплатный и предварительная регистрация не требуется.

На время праздника будет продлено время работы речного маршрута-переправы Северный речной вокзал - "Захарково". Последний теплоход от Северного речного вокзала уйдет в 23.00, а от Захарково - в 23.30.