Зеленый каркас Москвы поддержит высокий уровень биоразнообразия в столице

Природные зоны Москвы занимают 113 000 гектаров площади или почти половину территории столицы. Согласно данным столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, за последние 15 лет число парков, скверов и других зеленых территорий для отдыха, прогулок и занятий спортом в городе выросло почти в 8,5 раза: если к 2010 году их количество равнялось 130, то к 2024 году составляло 1100, сообщают «Ведомости. Город».

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Власти Москвы поставили перед собой задачу создать единый зеленый каркас, который объединит локальные природные территории в общее пространство. Руководитель Центра древесных экспертиз и член экспертного совета по развитию и охране зеленого фонда Москвы Сергей Пальчиков считает это одним из важных и необходимых управленческих решений города по созданию комфортных условий жизни для человека и обеспечения экологической безопасности для обитателей фауны.

В ноябре 2024 года депутаты Мосгордумы единогласно приняли закон «Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве», в котором впервые было введено понятие «зеленый фонд города Москвы». Под этим понятием понимается совокупность всех территорий в границах столицы, занятых зелеными насаждениями, а также на законодательном уровне закреплена инициатива формирования зеленого каркаса: в единой системе окажутся все московские парки, скверы, бульвары и дворы в жилых районах.

Доктор биологических наук профессор Российского университета дружбы народов Эльвира Довлетярова в разговоре с «Ведомости. Городом» отметила несколько важных для зеленой инфраструктуры столицы параметров. Первый -- связанность: возможность дойти по скверу от одного парка до другого или из тенистого дворика по аллее, например, до бульвара.

Второй -- доступность: зеленый каркас позволит москвичам преодолеть расстояние до ближайшего природного пространства пешком за короткие промежутки времени. По данным столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, на основе зеленого каркаса будут формироваться новые туристические и прогулочные маршруты, а также экотропы.

Третий параметр -- экосистемные функции зеленой инфраструктуры. «Когда мы будем формировать каркас, будем определять не только ценность той или иной зеленой территории в городе, но и ту экосистемную функцию, которую будет нести данная территория для москвичей», – отметила Эльвира Довлетярова. Например, парки площадью свыше 50 гектаров влияют на климат города, охлаждая его летом: все знают, что в жаркий день всегда прохладно возле дерева. Парки меньшего размера выполняют такую же очищающую функцию и улучшают микроклимат района.

По мнению Сергея Пальчикова, реализация концепции зеленого каркаса не только сделает город более комфортным, экологичным и здоровым для его жителей, но и улучшит среду обитания различных живых организмов. «Живые организмы, в свою очередь, помогают деревьям поддерживать жизнеспособность, вырастать до крупных размеров и как минимум до 70 лет в условиях города эффективно выполнять экосистемные функции», – объясняет эксперт.

Поддержание высокого уровня биоразнообразия в городской среде дает природе возможность самостоятельно выстраивать баланс. Привлечь полезные виды живых организмов позволяет грамотный подбор пород деревьев, кустарников и трав с учетом потребностей птиц и насекомых.

По данным московского департамента природопользования и охраны окружающей среды, на территории города на сегодня произрастает примерно 2000 видов растений и обитает более 3000 видов животных, включая занесенных в Красную книгу города Москвы особей. Прикоснуться к дикой природе, в частности, можно в национальном парке «Лосиный остров» или в природно-историческом парке «Битцевский лес». Вместе с тем богатые инфраструктурой Парк Горького, ВДНХ, «Зарядье» и другие пространства привлекательны для туристов как витринные пространства города, где можно получить массу уникальных впечатлений.