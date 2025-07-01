Сергунина пригласила ИТ-специалистов на конкурс мэра Москвы

В столице открыт прием заявок на участие в проекте мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации», присоединиться к хакатону – соревнованию разработчиков – могут российские и зарубежные ИТ-специалисты старше 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Участники объединятся в команды и предложат свои цифровые решения для одной из 20 задач – их подготовят городские ведомства и крупные компании. Например, конкурсантам предстоит создать ассистента на основе нейросети для работы с большим объемом данных», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что в число других заданий входит разработка медицинского сервиса с использованием искусственного интеллекта и электронной системы для определения координат объектов недвижимости по фотографиям.

«Подготовка проектов и их экспертная оценка пройдут онлайн. В финальный этап попадут 200 сильнейших коллективов. Общий призовой фонд хакатона составляет 40 млн руб. Команды-победители получат 1 млн руб., а занявшие второе и третье места – 600 и 400 тыс. руб. соответственно», – говорится в сообщении.

Конкурс проводится с 2019 года. За это время он привлек больше 40 тыс. человек. Они разработали 2,2 тыс. перспективных решений. На их основе запущено более 60 стартапов.

Как указано в материале, в прошлом году проект «Лидеры цифровой трансформации» стал лауреатом международной премии в сфере современных технологий Global Innovation & Tech Excellence Awards. На нее претендовали представители более 50 стран.