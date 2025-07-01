Пятиэтажный наземный паркинг сдан в эксплуатацию в ЖК в Коммунарке

Многоуровневый наземный паркинг введен в эксплуатацию в составе жилого комплекса в районе Коммунарка, по адресу: ул. Пикассо, д. 1. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Антона Слободчикова.

«Пятиэтажная автостоянка общей площадью 17,2 тыс. кв. м рассчитана на 499 машин и оборудована современными системами контроля доступа, видеонаблюдения, противопожарной безопасности, а также охранной сигнализацией. Кровля будет эксплуатируемой с возможностью размещения автомобилей. Кроме того, в здании предусмотрены помещения для автосервиса и автомойки на четыре поста, минимаркета, аптеки и кафе. Мосгосстройнадзор выдал застройщику разрешительную документацию для эксплуатации объекта», – приводятся в сообщении слова Антона Слободчикова.

Он уточнил, что реализация машиномест проходила в соответствии с 214-ФЗ по договорам долевого участия. Теперь лоты можно готовить для передачи собственникам.

Строительство велось с применением монолитного железобетонного каркаса. На первом этаже обустроен пост охраны, а на въездах расположены автоматические шлагбаумы с электроприводом. В здании установлен пассажирский лифт грузоподъемностью 1 тонна и смонтирована эвакуационная лестница.