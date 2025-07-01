Собянин объявил о завершении строительства детского сада в Филимонковском районе

В Филимонковском районе завершилось строительство нового детского сада, рассчитанного на 350 детей. Здание, расположенное на улице Никитина, станет частью школы №2120. Внутри предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, игровые комнаты, спальни, кружковые помещения и общественные зоны. Об этом во вторник, 1 июля, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

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При строительстве применили кирпичную технологию — такой материал отличается прочностью, хорошей теплоемкостью и звукоизоляцией. В отделке использовались экологичные и устойчивые к износу материалы. В интерьере выбрана спокойная гамма из бежевых и фисташковых оттенков, способствующая созданию уютной среды.

Особое внимание уделили комфорту и безопасности: в группах на первом этаже установлена система «теплый пол», чтобы обеспечить детям дополнительное удобство в холодное время года.

— На уличных площадках установлено современное спортивное и игровое оборудование, есть теневые навесы. Также выполнено озеленение и благоустройство территории, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве продолжается строительство новых школ, которые соответствуют современным требованиям. Так, недавно мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в районе Люблино инвестор строит большую школу на 2200 мест.