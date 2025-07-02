Число сделок с ипотекой в Москве снизилось на 12,4% в мае

Количество сделок с ипотекой в Москве в мае 2025 года снизилось на 12,4% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

"В мае Росреестром по Москве зарегистрировано 9 193 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Показатель уступил предыдущему месяцу (11 552) на 20,4%. Снижение майского значения также заметно в годовом сравнении: к показателю мая 2024 года (10 493) число оформленных ипотек сократилось на 12,4%", - отмечается в сообщении.

За первые пять месяцев 2025 года в Москве зарегистрировано 49 827 договоров ипотеки. Показатель вырос на 4% к результату января - мая 2024 года (47 901).