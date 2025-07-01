Москвичей предупредили об усилении ветра с порывами до 17 м/с

Москвичей предупредили, что в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

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— По прогнозам синоптиков, сегодня до 16:00 в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в Telegram-канале службы.

1 июля в столичном регионе ожидается пасмурная погода, весь день будут идти дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 11–15 градусов. В Московской области температура ожидается на уровне 12–13 градусов тепла.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в течение недели в столице выпадет около половины от месячной нормы осадков: от 37 до 42 миллиметров. Такие погодные условия связаны с североатлантическим циклоном «Корнелиус».

Метеорологи зафиксировали в Москве самое холодное 30 июня за всю историю наблюдений: температура воздуха опустилась до плюс 12,6 градуса.