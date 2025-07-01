Фестиваль «Усадьбы Москвы» открыл новый интерактивный квест

Участники выполнят задания и раскроют секреты старинных усадеб столицы, полагаясь на свою наблюдательность, эрудицию и смекалку.

© Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

Новый мультимедийный интерактивный квест «Хамовники: хроники пропавшего репортера» открылся 1 июля. Действия истории происходят в старинном районе Москвы.

Роль главного героя игры — современного светского репортера — исполняет актер и телеведущий Арсений Попов. По сюжету персонаж попадает во временной разлом, и участники должны выполнить задания и раскрыть секреты старинных усадеб района Хамовники, чтобы помочь герою вернуться в наши дни.

Игроков ждет репортаж с участием обитателей московских усадеб. Среди них — меценат Иван Морозов, писатели Лев Толстой и Иван Тургенев и другие герои. Удастся ли журналисту вернуться в наше время — зависит только от участников, которым предстоит проявить наблюдательность, эрудицию, смекалку и желание изучать город.

За успешное прохождение квеста в режиме реальной городской прогулки можно получить подарок в туристско-информационном центре на Тверской площади. С этого года все квесты фестиваля «Усадьбы Москвы» также можно пройти онлайн, что позволит познакомиться с историей городских усадеб из любой точки мира, где есть доступ в интернет.

Прошлым летом для жителей и гостей столицы проводился другой квест, в котором сочетались игровые онлайн- и офлайн-форматы. Игра-прогулка «Яков Брюс: в поисках утерянной книги», которая была также создана с использованием современных интерактивных и мультимедийных технологий, рассказывала о тайнах зданий и секретных дворов Басманного района столицы.

Благодаря активному отклику гостей фестиваля с 1 июня 2025 года все желающие снова могут пройти этот квест, используя обычные смартфоны. Игроки побывают на балу в сокровищнице «московского Эрмитажа» князя Михаила Голицына, познакомятся с самым необычным поэтом эпохи Екатерины II, разгадают тайну скульптуры «Богиня ночи», которая украшает фонтан перед особняком золотопромышленника Николая Стахеева, и узнают о судьбе Якова Брюса, сподвижника Петра I, ученого, военачальника и государственного деятеля.

Кроме того, с 19 июля программа городских квестов пополнится новой игрой. Главным героем истории «Тайны старого Арбата, или Ключи от города» станет потомственный антиквар в исполнении актера театра и кино Эммануила Виторгана. Вместе с ним участникам игры предстоит найти ключи от Москвы, которые по сюжету были надежно спрятаны полководцем Михаилом Кутузовым в центре города после победы в Отечественной войне 1812 года.

Для прохождения любого из трех квестов понадобится смартфон. Выбрать понравившуюся игру-прогулку и начать приключение можно на сайте.

Фестиваль «Усадьбы Москвы» соответствует инициативе «Туристическая привлекательность страны» национального проекта «Туризм и гостеприимство» и помогает жителям и гостям в современном формате знакомиться с культурным и историческим наследием столицы.

Комитет по туризму города Москвы формирует устойчивый бренд столицы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год Мостуризм создает мероприятия, которые объединяют жителей и гостей города, и пополняет столичную афишу новыми мероприятиями. Зимой и летом москвичи и туристы могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным традициям столицы на «Московском чаепитии» или попробовать на вкус «Московский завтрак» в одном из сотен ресторанов — участников проекта.

Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные. Проект «Лето в Москве» проводится во второй раз, и новый сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.