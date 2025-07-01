Синоптик предупредил о штормовом ветре в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал штормовой ветер в Москве.

«Сегодня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона. Облачно, временами дождь. Температура воздуха +12...+15 °С», — заявил он РИА Новости.

По его словам, ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с, при этом порывы будут достигать штормовых показателей 15 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 737 мм.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что летняя погода придёт в Москву уже в четверг, 4 июля.