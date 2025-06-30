В Москве открылся фестиваль студентов колледжей кино

В киноконцертном клубе "Эльдар" открылся первый фестиваль нового поколения кинематографистов. Более 100 работ - от игрового кино и анимации до рекламы и экспериментального видео представили студенты Киноколледжа N40. Что волнует современную творческую молодежь, какое кино она снимает?

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В системе профессионального образования Москвы креативные индустрии - молодое направление. Пока в столице лишь два колледжа, подведомственных правительству города, готовят режиссеров, сценаристов, режиссеров монтажа, продюсеров, актеров, осветителей, звукорежиссеров и других специалистов, без которых не обойдется ни один телеканал, театр и киностудия. "В рамках фестиваля московских колледжей каждую осень мы проводим свой профильный фестиваль "Профессия в кадре", организуем совместные мероприятия с экспертами и партнерами из отрасли. Постоянное взаимодействие с рынком производства фильмов позволяет оставаться в курсе актуальных тенденций и отвечать на кадровые вызовы. Поэтому мы очень обрадовались, когда киноколледж N40 предложил организовать свой фестиваль, - рассказала "РГ" эксперт киноиндустрии, советник Московского центра развития профессионального образования Евгения Подобреевская. - Совместно с партнерами и Кинопарком "Москино" поддержали инициативу. Работы ребят оценивают эксперты из таких известных столичных студий, как СТВ, Русский проект, Black Box Production и другие. Это хорошая возможность для ребят показать себя, быть замеченными и получить приглашение на практику". Впрочем, как говорит Евгения Подобреевская, взаимодействие потенциальных работодателей со студентами начинается с первого курса. Как и в других учебных учреждениях столицы, до 70 процентов времени студенты учатся и стажируются на площадках потенциальных работодателей, среди них самый крупный - Кинопарк "Москино". "Многие выпускники киноколледжа N40 хорошо известны зрителю - Евгений Цыганов, Анна Савранская, - уточнила она. - Стало больше производиться фильмов и медиапродуктов, потребность в кадрах возросла".

Первый блок фестиваля состоял из рекламных роликов. Одним из ярких авторов стал третьекурсник режиссерского факультета киноколледжа N40 Егор Паламарчук. "Здесь представлены две работы для социальных сетей. Одна - реклама бренда одежды: мини-история пути компании на примере одежды. Вторая - реклама китайского чая. Сюжет ее прост: самурай на тренировке падает от усталости. И тут появляется наставник и предлагает начать путь с тишины. По моей задумке, тишина - это неспешная, очень красивая чайная церемония". Как рассказывает студент, профессия ему нравится, снял около десятка рекламных роликов и клипов, многие увидеть можно в социальных сетях. В этом направлении он хочет двигаться дальше. Уже есть свой продюсер, который находит работу, помогает собрать команду. Показывали и полнометражные ленты про общечеловеческие ценности, короткий метр про нравы современной молодежи, клипы. На кадрах то и дело возникали вечные истории взаимоотношений, любви, дружбы. Одним из режиссеров такого "короткого метра" стал Платон Гелагаев, выпускник киноколледжа N40. Он представил две киноленты. Первая - документальный фильм "Асфальт" про Мариуполь. Как рассказал студент "РГ", пару лет назад подростком он ездил туда, говорил с людьми, его удивило, что многие пытались ему помочь, увидел застывший "Азовсталь". Из отснятого материала создал короткометражку. Вторая - игровой фильм "Я там навсегда", про то, как комфорт граничит со случайностью, грязь с героизмом. "Эти работы связаны. Мне интересны общечеловеческие ценности, взаимоотношения людей, попавших в разные ситуации, - рассказывает 19-летний Платон. - У меня много предложений, но я продолжу обучение в вузе. Научусь не только снимать кино, но и грамотно его продюсировать, чтобы выйти на большой экран".

Такой фестиваль - это дополнительная возможность показать студенту, что отрасль ждет каждого

Публика в зале - друзья, однокурсники и коллеги бурно реагировали почти на каждое имя, произносимое ведущими. После просмотра жюри часто соглашалось с реакцией публики. Выходит, путь ребята выбрали правильный. И работы многих из них мы еще увидим на большом экране.