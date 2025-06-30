Синоптик рассказал, когда в столицу вернется тепло

Теплая погода вернется в столичный регион в среду, 2 июля, когда «заполнится» североатлантический циклон «Корнелиус», рассказал в своем Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

30 июня госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимки со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», на которых видно циклон «Корнелиус» — именно он стал причиной дождливой и холодной погоды в Москве.

«Нормальная погода [в Москву] вернется в среду, рассосется циклон только в конце недели, уже когда он будет располагаться чуть-чуть с центром восточнее Кирова. В метеорологическом смысле понятие «рассосется» означает, что давление в его центре существенно вырастет, заполнится циклон», — разъяснил Шувалов.

По его данным, во вторник, 1 июля, в Москве и Подмосковье возможны сильные осадки, в среду дожди пройдут на востоке Центрального федерального округа (Кострома, Иваново, Владимир).

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Вместе с тем, на западе региона (Смоленск, Брянск, Тверь) уже в среду будет улучшение погоды, прекращение осадков и потепление до +20°.

«В Москве тоже до +20° в среду и затем не семимильными шагами, но тоже потепление пойдет — в четверг-пятницу это от +23° до +25°», — пояснил Шувалов.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 30 июня в Москве стало самым холодным за всю историю наблюдений.