В Пушкинском музее открылась выставка нидерландской гравюры

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка «Не только Брейгель. Нидерландская гравюра XVI века из собраний Москвы и Санкт-Петербурга».

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Экспозиция посвящена гравюрному издательству «На четырёх ветрах», основателем которого был Иероним Кок и которое превратило Антверпен в центр печатной графики.

На выставке можно увидеть работы из собраний Пушкинского музея, Эрмитажа, Российской государственной и национальной библиотек и частных коллекций.

Ранее Андрей Ковальчук, народный художник России, академик Российской академии художеств, прокомментировал в беседе с НСН успех выставки «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» в корпусе Бенуа Русского музея, которую посетили 392 650 человек.