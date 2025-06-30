Понедельник, 30 июня, стал самым холодным днем в Москве за всю историю метеонаблюдений метеостанции ВДНХ. Об этом у себя в Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он указал, что к 15:00 столбик термометра находился на отметке в плюс 12,6 градусов.

«Побиты антирекорды 1962-го и 1976-го годов, когда в этот день было плюс 14 и плюс 14,7 градусов соответственно», — написал Тишковец.

Также, по словам синоптика, 30 июня в Москве был установлен рекорд минимального давления — к 15:00 показания на барометрах достигли 728 миллиметров ртутного столба. Прошлый минимум был зафиксирован 45 лет назад.