Синоптик ответила на вопрос о снеге в Москве

Снег в Москве не выпал, информация об этом не соответствует действительности, Татьяна Позднякова.

«Нет, конечно, снег в Москве не выпадал и не планирует выпадать», — сказала синоптик.

Ранее в соцсетях появились сообщения о снеге в Ломоносовском районе на юго-западе Москвы.

Москвичам на понедельник, 30 июня, пообещали дождливую погоду и холод, которые принес циклон «Корнелиус». Температура воздуха составит плюс 13-15 градусов Цельсия, по области ожидается плюс 11-16 градусов, что на 9-10 градусов ниже климатической нормы.

Летняя погода придет в столицу в четверг, 3 июля, сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.