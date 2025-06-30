Крупный циклон «Корнелиус» в виде летучей мыши завис над Москвой

На Москву надвигается крупный циклон «Корнелиус». Согласно данным приложения «Яндекс. Погода» непогода в ближайшие часы обрушится на столицу.

Многие пользователи обратили внимание, что циклон с необычным названием также имеет и необычную форму, напоминающую гигантскую летучую мышь.

© Скриншот Карты осадков Яндекс. Погоды

Тем временем в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидаемых сильных дождей, сообщили в Гидрометцентре РФ. С 21:00 30 июня до 21:00 1 июля возможны осадки, местами сильные, а также усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заверил, что жителей Центральной России в грядущем июле ждут температурные перепады — от прохлады до аномальной жары. Но в конце месяца теплая аномалия вновь уступит место холодам.

Синоптик ответила на вопрос о снеге в Москве

Однако летняя погода вернется в Москву уже в четверг, но тепло будет радовать жителей и гостей столицы совсем недолго. Подробным прогнозом на эту неделю с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.