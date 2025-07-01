Собянин объявил о начале обновления поездов на Ярославском направлении МЖД

30 июня мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор, председатель правления «РЖД» Олег Белозеров дали старт обновлению поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги.

Ярославское направление по количеству пассажиров среди пригородного сообщения — номер один и в Москве, и в стране в целом. По рабочим дням здесь совершается более 300 тысяч поездок.

— За последние годы проведена очень большая работа по улучшению интенсивности движения, построены вместе с «РЖД» дополнительные магистральные пути, которые обеспечили сокращение интервала на треть, увеличилось количество пассажирских мест и выросла надежность работы, — отметил Сергей Собянин.

В Ростокине построен транспортно-пересадочный узел, на котором можно пересесть с Ярославского направления на Московское центральное кольцо.

— Пришло время обновления подвижного состава, потому что интенсивность, загруженность очень высокая, — сказал мэр.

Для обновления подвижного состава флагманским поездом была выбрана наиболее современная модель «Иволга 4.0». В ней промежуточные вагоны оснащены тремя дверями.

— Новый подвижной состав дает комфорт передвижения, скорость и количество пассажирских мест увеличатся примерно на 20 процентов, что в значительной степени разгрузит эту линию и сделает ее более комфортной, — пояснил глава города.

Ожидается, что до конца 2025-го на маршруты выйдет 20 современных составов, из них 15 — поезда «Иволга 4.0».

— До 2030 года приобретем 92 новых состава и полностью обновим парк пригородных поездов на этом направлении, — добавил Сергей Собянин.

А после завершения обновления Ленинградского вокзала аналогичные работы начнут на Ярославском вокзале.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На станции метро «Комсомольская» специалисты начали обследование конструкций фасада, после которого приступят к реставрации. Отреставрированы будут двери и окна, колонны, гранитные плиты, металлические детали. Кроме того, обновят кровлю станции и лепной декор.

КСТАТИ

В последние годы Москва делает 75 процентов заказов на новые вагоны метро и пригородные поезда. Состав «Иволга» на 97 процентов состоит из отечественных комплектующих, которые производят 600 предприятий по всей стране.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Ярославское направление МЖД связывает 9 районов Москвы и 7 городов Московской области с населением более 1,5 миллиона человек.