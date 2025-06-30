На Ярославском направлении МЖД началось обновление поездов

Пассажиры Московских центральных диаметров уже забыли, какими раньше были электрички в регионе. Мягкие сиденья, зарядки для гаджетов, кондиционеры в каждом вагоне для них норма. Теперь городские власти вместе с железнодорожниками взялись за обновление подвижного состава и на других пригородных направлениях, где зимой в вагонах еще холодно, а летом душно и тесно. Вчера мэр Сергей Собянин и председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров запустили новый поезд "Иволга-4" на Ярославском направлении Московской железной дороги.

"Ярославское направление среди пригородного сообщения по количеству пассажиров номер один и в Москве, и в стране в целом, - рассказал Собянин, прежде чем отправиться в путь на только что прибывшем составе. - За последние годы здесь проведена очень большая работа по улучшению интенсивности движения. В частности, вместе с РЖД построены дополнительные магистральные пути, сократившие на треть интервал в движении поездов, увеличено количество пассажирских мест, обеспечена надежность работы. Здесь, в Ростокино, построен транспортно-пересадочный узел, где можно перейти с Ярославского направления на МЦК. И вот пришло время обновления подвижного состава".

Комфортные, бесшумные "Иволги-4" ходят со скоростью 160 километров в час

По словам Собянина, новые поезда - это другой комфорт и другое время в дороге, плюс увеличение на 20 процентов количества пассажирских мест. В конечном счете это существенно разгрузит линию. Мэр поблагодарил Центральную пригородную пассажирскую компанию за такой важный и нужный проект и заключил: "На Ярославском направлении все поезда должны быть новые и суперновые. Через пять лет здесь будут ходить самые последние модели "Иволги-4".

Эта электричка с более темной и лаконичной маской москвичам уже хорошо знакома. В отличие от предшественниц у нее три, а не две двери, благодаря чему посадка и высадка пассажиров происходит быстрее. Шире на 45 процентов и проход в вагоне, а накопительные площадки просторнее. Это позволяет перевозить в каждом поезде на 100 человек больше. Удобнее расположены на дверях и кнопки для их открытия - с двух сторон. Среди других достоинств новой "птицы" - быстрый разгон и скорость - вместо прежних 130-160 километров в час. Планируется, что до конца этого года на маршруты Ярославского направления выйдет 20 современных составов, 15 из которых будут "Иволги-4". А всего до 2030 года будет закуплено 1000 вагонов, или 92 новых поезда. Обновление парка в таких масштабах сократит средний возраст подвижного состава более чем в пять раз - с 17 до трех лет. По словам Олега Белозерова, символично, что именно на Ярославское направление, где 96 лет назад были запущены первые пригородные электропоезда, сейчас пришли новые поезда.

Ярославский вокзал, откуда уходят электрички этого направления дороги, безусловный лидер по объемам пригородного движения в России и один из крупнейших вокзалов Европы. Эти поезда идут в Монино, Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, Фрязино, Щелково, Александров и другие крупные города Московской и Владимирской областей. Построенный по проектам Кузьмина-Шехтеля в неорусском стиле с элементами северного модерна, этот вокзал одна из узнаваемых достопримечательностей столицы. Его в ближайшее время тоже ждет модернизация - Москва и РЖД подписали на этот счет соглашение на недавнем Петербургском международном экономическом форуме. Историческую часть отреставрируют, а внутреннее пространство ждут ключевые изменения. Вокзал станет более современным и удобным для всех категорий пассажиров. Возрастет пропускная способность пригородной зоны, а пространство, доступное для ожидания поездов, увеличится в два раза. Особое внимание уделят созданию понятной навигации и удобных пересадок с одного вида транспорта на другой. "Это хорошая традиция - по новым инфраструктурным элементам работать вместе с Москвой", - сказал, обращаясь к мэру, Олег Белозеров. Ремонтные работы, по его словам, планируется начать после завершения реконструкции Ленинградского вокзала в 2026 году и закончить их за два с половиной года.