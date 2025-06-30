Приложение городского велопроката Москвы стало доступно для пользователей iPhone. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

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Теперь приложение "МосПрокат" можно скачать в App Store. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что благодаря этому пользователи iPhone смогут быстро и легко арендовать велосипеды.

Всего для горожан доступны свыше 9 тысяч электровелосипедов 2.0 и 300 электроскутеров. Ликсутов уточнил, что все транспортные средства работают на отечественном программном обеспечении, которое включает в себя систему управления городским прокатом и мобильные приложения для iOS и Android. Кроме того, оно интегрировано с основными столичными сервисами.

"Решения разработаны российскими инженерами и обеспечивают стабильность, безопасность и удобство сервиса", –добавил заммэра Москвы, подчеркнув, что столичные власти продолжают развивать доступность городского велопроката по поручению Сергея Собянина.

В приложении есть интерактивная карта, которая отображает доступные велосипеды и парковки рядом, а также фильтр на самые заряженные транспортные средства. Кроме того, пользователи могут посмотреть историю поездок, настроить режим мотора электровелосипеда 2.0 и привязать безлимитный "Единый" или карту москвича, по которым первые 30 минут поездки будут соотнесены тарифу 1 минута равна 1 рублю.

Столичный Дептранс призвал всех участников движения быть внимательнее и соблюдать правила, а также пожелал пользователям приятных и безопасных поездок.

Ранее в столице было завершено оснащение электровелосипедов 2.0 госномерами. Это позволит фиксировать нарушения с помощью камер. Госномера получили 36 тысяч городских велосипедов "Велобайк". Крепления изготовлены в России из переработанного пластика.