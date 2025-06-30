Москву накрыла «свинья» из дождей. На фигуру животного, которая образовалась на карте осадков сервиса «Яндекс.Погода», обратил внимание Telegram-канал «Москва сейчас».

Напомним, что до вечера 1 июля в Москве и Московской области действует «желтый» уровень погодной опасности. В столице идут дожди, местами сильные. Как объясняли в Гидрометцентре, ухудшение погоды связано с выходом активного североатлантического циклона и прохождением его фронтальных разделов.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, к утру 30 июня на столицу выпало около 15% месячной нормы осадков, или 12 мм. По его оценке, в течение дня ожидается еще 14 мм осадков, 1 июля — еще 19 мм, а в ночь на 2 июля еще 15 мм. Таким образом, за три дня на Москву может выпасть до 62% от всей нормы июня.