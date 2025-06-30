"Лето в Москве" познакомит со знаковыми архитектурными памятниками столицы

Жителей и гостей столицы пригласили на мероприятия, посвященные истории города и его архитектурным памятникам. Они пройдут в рамках масштабного проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства города.

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Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов уточнил, что горожан и туристов ждут около 100 мастер-классов, выставок и экскурсий, их познакомят со знаковыми архитектурными памятниками.

В городских парках и усадьбах состоятся пленэры для школьников, которые пройдут под руководством профессионалов.

"Архитектурные зарисовки" для детей 12–16 лет состоятся 2 июля с 11:00 до 13:00 и 4 июля – с 11:00 до 13:00. Аналогичное мероприятие для детей в возрасте от 6 до 11 лет состоится 7 июля с 13:00 до 15:00 и 9 июля – с 11:00 до 13:00.

Также москвичи и туристы смогут посетить уличные экспозиции работ участников конкурса детского рисунка "Наследие моего района". На работах изображены наиболее примечательные и значимые, по мнению участников состязания, объекты городской среды. За семь лет существования конкурса было прислано свыше 20 тысяч работ, а лауреатами стали около тысячи школьников.

Увидеть картины юных художников можно будет на Никитском бульваре с 1 по 14 июля. Там соберут картины победителей городского этапа конкурса, а также работы, которые участвовали в специальных номинациях.

Кроме того, рисунки в номинации "Памятники-герои", организованной в рамках празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, представят 15–28 июля. Тем временем работы участников окружного этапа можно будет увидеть в Северном Тушине.

Больше об исторических памятниках жители и гости города узнают на мастер-классах и экскурсиях "Наследие вокруг нас". Занятия пройдут на фестивальной площадке на улице Профсоюзной 1 июля в 12:00 и 14:00 и в парке "Академический" – 4 июля в 12:00 и 14:00.

Участникам мастер-класса "Архитектурный витраж" предстоит воссоздать виноградную лозу с витража особняка Смирнова на Тверском бульваре, а также корабль с витража из павильона № 5 "Физика" на ВДНХ и орнамент витража римско-католического собора Непорочного Зачатия.

Кроме того, воспроизвести узоры особняка Рябушинского, лилию с витража гостиницы "Националь" и жар-птицу с особняка Миндовского можно будет на площадке на улице Профсоюзной 7 июля в 12:00 и 14:00, в парке "Академический" – 8 июля в 12:00 и 14:00 и в шале мастер-классов рядом со станцией МЦД Матвеевская – 10 июля в 12:00 и 14:00.

Всех желающих также ждут на занятиях "Лев-хранитель". Специалисты помогут создать из фетра тематическую фигурку – символ Мосгорнаследия. Мастер-класс состоится на площадке на улице Профсоюзной в 16:00 1 и 7 июля, а также на площадке на улице Матвеевской 10-го числа.

Участники мероприятий должны предварительно зарегистрироваться на странице проекта "Лето в Москве". Список занятий будет обновляться каждую неделю.

Кроме того, 13 июля в рамках проекта состоится масштабный костюмированный сап-фестиваль. Восьмикилометровый заплыв пройдет на Водоотводном канале с 09:00 до 12:00. Регистрация на площадке начнется в 06:30, выход на воду – в 07:30. Для обеспечения безопасности на мероприятии будут работать спасатели и сотрудники скорой помощи.