4 июля в Москве возможна гроза

Столичный регион не выходит из дождей, но из периода сырой и холодной погоды мы начинаем выходить, сказала в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Уже завтра у нас ожидается переменная облачность без осадков. И температура воздуха становится вполне комфортной — до +23...+25 °С. Хотя северо-западный ветер ещё сохраняется», — рассказала она.

В пятницу и субботу в ночные часы также будет преимущественно без осадков, а вот в дневные часы местами ожидаются кратковременные и умеренные дожди.

«Причём 4 июля днём не исключена гроза. Температура воздуха в пятницу уже будет на уровне +24...+26 °С», — поделилась она.

К сожалению, на выходных это тепло не удержится, продолжила Позднякова.

«В воскресенье хоть и ожидается уже солнечная погода без осадков, но температура воздуха днём составит +20...+22 °С. Есть надежда, что к концу первой декады к нам придёт настоящая июльская погода. На сколько — неизвестно», — подытожила она.

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