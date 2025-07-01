В районах Теплый Стан и Соколиная Гора утверждены два проекта КРТ

Там возведут современные жилые кварталы, в том числе дома по программе реновации, и общественно-деловые объекты, в том числе многофункциональный общественный и медицинский центры.

Принято решение о комплексном развитии двух территорий: незастроенной территории площадью 4,74 гектара в районе Теплый Стан на юго-западе столицы и пяти участков нежилой застройки площадью 2,69 гектара в районе Соколиная Гора на востоке столицы.

Постановления по этим вопросам подписал Сергей Собянин.

Реорганизуемая территория в районе Теплый Стан расположена в районе 41-го километра МКАД, вблизи улицы Генерала Тюленева. Градостроительный потенциал участка составляет 151,1 тысячи квадратных метров недвижимости. Здесь возведут современный жилой квартал, включая жилье для целей программы реновации, и общественно-деловые объекты. Кроме того, запланировано благоустройство территории и организация улично-дорожной сети.

Реализация проекта комплексного развития территории позволит создать около 900 рабочих мест.

Вторая реорганизуемая территория затрагивает 8-ю улицу Соколиной Горы, Щербаковскую улицу и Мажоров переулок. Сейчас там находятся устаревшие объекты.

Градостроительный потенциал участков на востоке Москвы составляет 59,5 тысячи квадратных метров недвижимости, что позволит возвести современный жилой квартал (41,6 тысячи квадратных метров) для реализации программы реновации и общественно-деловые объекты, в том числе многофункциональный общественный и медицинский центры.

Реализация проекта комплексного развития территории позволит создать около 290 рабочих мест.

По состоянию на 1 июля 2025 года Правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 117 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 1,4 тысячи гектаров, в рамках которых планируется возвести свыше 28,5 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате будет создано около 340 тысяч рабочих мест.