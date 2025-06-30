На станции метро «Комсомольская» готовятся к реставрации фасада

На станции метро «Комсомольская» началось обследование фасада. После этого специалисты приступят к его реставрации.

Планируется обновить лепной декор, колонны, гранитные плиты, крышу, двери, окна и металлические элементы. Ранее здесь уже отремонтировали три подземных перехода, ведущих к вокзалам, а также провели капитальный ремонт внутри вестибюля: заменили облицовку, установили новую систему освещения, навигацию и турникеты.

Работы помогут сохранить исторический облик станции и сделать поездки пассажиров более удобными.