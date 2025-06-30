«Кармина Бурана» завершит музыкальный фестиваль «Зарядье» 6 июля

Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» завершится кантатой Карла Орфа «Кармина Бурана». Об этом сообщили в пресс-службе одноименного концертного зала.

— В рамках фестиваля, который стал кульминацией всего сезона зала Зарядье и одним из крупнейших событий классической музыки этого лета состоялось уже более 50 концертов. В них приняли участие ведущие коллективы и звезды классической музыки из России и других стран, среди них — Азербайджан, Беларусь, Венгрия, Германия, Греция, Камерун, Уругвай, Узбекистан, Швейцария и другие, — рассказал генеральный директор зала «Зарядье» Иван Рудин.

На финальной неделе фестиваля прозвучит седьмая «Ленинградская» симфония композитора Дмитрия Шостаковича в исполнении симфонического оркестра Большого театра России под управлением дирижера Валерия Гергиева, а также опера «Царская невеста» композитора Римского-Корсакова с участием оперных певцов Ольги Перетятько, Владислава Сулимского, Алексея Тихомирова и других артистов.

Кроме того, 6 июля в 21:00 на закрытии фестиваля и Седьмого концертного сезона зала «Зарядье» прозвучит сценическая кантата «Кармина Бурана» за авторством композитора Карла Орфа к 130-летию с его дня рождения. Произведение исполнят Фестивальный симфонический оркестр и хор «Зарядье» под управлением Ивана Рудина. Солистами выступают Полина Шабунина (сопрано), Валерий Макаров (тенор) и Владислав Чижов (баритон).

В этот же день в 13:00 слушатели могут посетить театрализованную программу «По мотивам Пастиччо» в исполнении Ренессансного оркестра и юношеского ансамбля старинной музыки Picсoli Band, передает агентство городских новостей «Москва».

В рамках международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Оркестр Полицейской академии эмирата Шарджа представит исполнит традиционные мелодии, погрузив зрителей в восточную атмосферу.