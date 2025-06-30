Давление в Москве рухнуло до минимума за 150 лет

Утром 30 июня в Москве зафиксировали аномально низкое атмосферное давление — 728,3 миллиметра ртутного столба. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Леус, такого низкого показателя в столице в этот день еще не наблюдали за всю историю метеонаблюдений.

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По его словам, новый минимум был зафиксирован в 10:00 на метеостанции ВДНХ. Он оказался на 0,1 миллиметра ниже прежнего рекорда, установленного 45 лет назад.

«Еще никогда, за всю почти полуторавековую историю наблюдений за погодой в Москве, атмосферное давление в последний день июня не было таким низким — к 10 часам утра барометры на базовой метеостанции города, ВДНХ, показали 728,3 миллиметра ртутного столба», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

По словам Леуса, снижение давления может продолжиться в течение дня, а окончательные данные по новому рекорду будут известны позднее.

Он также уточнил, что повышение давления начнется в ближайшие сутки, однако к климатической норме оно вернется не раньше начала выходных.

Ранее стало известно, что согласно предварительному прогнозу погоды, Москву в июле ждет всего два ясных дня.