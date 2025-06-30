Тематические «Тройки» к 20-летию компании «Аэроэкспресс» выпущены в Москве

Департамент транспорта Москвы выпустил тематические карты «Тройка», приуроченные к 20-летию компании «Аэроэкспресс». Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Карты поступили в продажу с 30 июня и были оформлены в сотрудничестве с «Аэроэкспрессом».

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Одна из карт украшена изображением фирменного поезда, который связывает центр столицы с аэропортами Шереметьево и Домодедово. Вторая карта выполнена в фирменных цветах и графическом стиле «Аэроэкспресса».

В ведомстве напомнили, что «Аэроэкспресс» ежедневно обеспечивает быструю и комфортную поездку до крупнейших воздушных гаваней Москвы для тысяч пассажиров.

Приобрести новые карты можно на стойках «Живое общение», в магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», через интернет-магазин метро, а также на популярных маркетплейсах, передает Telegram-канал.

Кроме того, в начале апреля новые тематические «Тройки» с выставленными в Третьяковской галерее шедеврами отечественной живописи поступили в продажу.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что с 2020 года приложение «Метро Москвы» позволяет привязывать карту «Тройка» к личному кабинету. Это также дает возможность управлять балансом через смартфон, экономить время, избегая касс и автоматов, и следить за расходами через историю поездок.