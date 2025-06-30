Беговой маршрут Измайловского парка включен в голосование на «Активном гражданине»

30.06.25 В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование: москвичам предлагают выбрать самый удобный и живописный маршрут для пробежек. В список для голосования вошли семь трасс, подходящих как новичкам, так и опытным спортсменам. Свои рекомендации представил сооснователь спортивного объединения «Беговое сообщество» и директор Московского марафона Дмитрий Тарасов. Например, на востоке столицы представлены дистанции в Измайловском парке, на территории усадьбы Кусково, в национальном парке «Лосиный остров». Участники опроса могут выбрать до трех вариантов ответа. Поделиться своим мнением могут жители Восточного округа с полной или стандартной учетной записью на mos.ru. Участникам голосования начислят баллы городской программы лояльности «Миллион призов», которые можно использовать для получения товаров и услуг от партнеров или направить на благотворительность.