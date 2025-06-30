Колледжи Москвы приглашают абитуриентов на дни открытых дверей

В июле 46 колледжей Москвы проведут дни открытых дверей. Рассчитаны они на ребят, кто пока не определился с тем, где продолжать обучение.

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Как сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, дни открытых дверей позволят узнать о перспективах развития в разных профессиях. Ребята смогут посетить мастерские и лаборатории, а также познакомиться с преподавателями, студентами и работодателями.

Первый день открытых дверей пройдет 2 июля в политехническом колледже № 50 имени дважды Героя Социалистического труда Н.А. Злобина. Ребята научатся управлять автомобилем на симуляторе, работать на станках с числовым программным управлением и паять микросхемы, пообщаются с преподавателями и специалистами отрасли, а также побывают на производственных площадках колледжа.

"Прошлым летом вместе с мамой я посетил день открытых дверей в колледже. Здесь мне очень понравилось, и я успешно поступил на бюджет. Уже с первого курса мы много времени уделяем профессиональным навыкам: изучаем технические процессы, разбираемся в схемах и занимаемся пайкой. Первую производственную практику прошел в компании "Арисмо инжиниринг". Я хорошо зарекомендовал себя и уже получил предложение о трудоустройстве. Моя цель - зарабатывать от 150 тысяч рублей. Я четко понимаю, что успех зависит только от меня, поэтому сейчас сосредоточен на учебе и развитии профессиональных навыков", - рассказал студент первого курса политехнического колледжа № 50 имени дважды Героя Социалистического труда Н.А. Злобина Ярослав Шмидт.

3 июля в колледже архитектуры и строительства № 7 можно будет познакомиться с профессиями в сфере градостроительства, прикладного дизайна и отделочных работ. Создавая макет коттеджа и декорируя гипсовые фигуры, ребята смогут примерить роль архитектора, а выполняя сварочный шов на виртуальном тренажере - почувствовать себя настоящими сварщиками.

5 июля в Московском государственном колледже электромеханики и информационных технологий познакомят с направлениями в сфере инженерных систем, автоматизации и ИТ. На мероприятии можно будет попробовать себя в роли специалистов интеллектуальных интегрированных систем и мастеров вертикального транспорта.

Также 5 июля колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова покажет абитуриентам прикладную сторону инженерных и строительных профессий. Управляя автокраном на симуляторе, ребята смогут примерить роль машинистов дорожно-строительной техники, а создавая 3D-модели зданий и инженерных систем - почувствовать себя проектировщиками.

12 июля в Московском государственном образовательном комплексе выпускники смогут заглянуть в будущее промышленности и примерить на себя роли техника-технолога, специалиста по мехатронике и металлургическому производству.

В этот же день, 12 июля, в политехническом колледже имени П.А. Овчинникова можно будет познакомиться с особенностями работы монтажника радиоэлектронной аппаратуры и техника по ремонту электронных приборов.

19 июля Образовательный комплекс "Юго-Запад" проведет цикл практикумов, посвященных экологии, промышленности и технологиям производства. Школьники проанализируют состав продуктов и освоят методы экологической диагностики.

Полное расписание можно посмотреть и записаться на сайте Московского центра развития профессионального образования. Подать заявления на поступление в колледж можно в электронной форме через портал mos.ru. Абитуриенты могут выбрать пять специальностей в одном колледже или распределить их между несколькими учебными заведениями.