Москвичам рассказали о погоде на неделю

Летняя погода вернется в Москву в четверг, 3 июня, но летняя погода продержится в городе недолго. О погоде на неделе «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Самым холодным и неприятным в Москве на этой неделе станет понедельник, 30 июня. Атмосферное давление окажется максимально низким. Дожди станут интенсивнее ко второй половине дня. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Днем температура составит всего 11–13 градусов.

Во вторник, 1 июля, погода окажется облачной, ожидаются кратковременные дожди. Атмосферное давление останется низким. Ночью ожидается плюс 11–13 градусов, днем 16–18 градусов тепла. Ветер останется порывистым. Кратковременного дождя жителям столицы также стоит ждать в среду, 2 июля. Температура повысится днем до 19-21 градуса тепла.

Хорошая погода придет в четверг и пятницу, 2 и 3 июля. Атмосферное давление придет в норму и составит 746 миллиметров ртутного столба. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью потеплеет до плюс 11-16 градусов. Днем будет плюс 23–25 градусов.

Выходные, 4 и 5 июля, пройдут без существенных осадков, при этом температура воздуха опустится до 20-22 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что атмосферное давление в Москве приблизится к рекордно низкому в понедельник, 30 июня. Барометры покажут 729-730 миллиметров ртутного столба. По словам главного специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, суточный рекорд низкого атмосферного давления для 30 июня в Москве был установлен в 1980 году и составляет 728,4 миллиметра ртутного столба.