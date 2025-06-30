Эскалаторы смонтировали на станции "Академическая" Троицкой линии метро

Семь эскалаторов смонтировали на строящейся станции "Академическая" Троицкой линии метро, передает портал мэра и правительства Москвы.

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Четыре из них имеют высоту почти 12 метров и расположены в западном вестибюле, а еще три 11-метровых находятся в восточном. Оборудование изготовили в Санкт-Петербурге.

Эскалаторы рассчитаны на ежедневную работу в течение 20 часов при высокой нагрузке и отвечают современным требованиям безопасности. Предполагается, что срок их службы составит не менее 50 лет.

В рамках проекта на "Академической" будет установлено более 19 тысяч единиц различного оборудования. Например, для обеспечения комфорта маломобильных пассажиров там появятся два лифта с остановками на уровне кассового зала и платформы. Еще два подъемника будут размещены в пешеходных переходах.

Также на строительную площадку будут доставлены комплектующие тягово-понизительной подстанции из Санкт-Петербурга. Специалисты "Мосинжпроекта" уже смонтировали более половины кронштейнов для укладки кабелей.

Одновременно с этим ведутся работы по прокладке силового и слаботочного кабелей. К настоящему моменту строители проложили уже около 36 километров проводов.

Ранее Сергей Собянин провел технический пуск участка Троицкой линии метро от "Новаторской" до "ЗИЛ". На участке протестировали мотовоз, после чего специалисты начали наладку систем.

Всего Троицкая линия метрополитена будет иметь 17 станций и пройдет от станции "ЗИЛ" Московского центрального кольца в Даниловском районе до города Троицка. В мэрии прогнозируют, что пассажиропоток линии составит примерно 340 тысяч пассажиров в день.