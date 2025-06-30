Синоптик назвал сроки наступления летней погоды в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал летнюю погоду в Москве с 3 июля.

«В четверг в Москве наконец наступит настоящий летний денёк, температура прогнозируется +23...+25 °С, по области — +21...+26 °С. Вполне летняя погода», — заявил он ТАСС.

По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье ночные температуры также будут высокими, потому что воздушные массы будут перемещать с запада атлантический воздух: +10...+15 °С.

Вместе с тем дневная температура в эти дни будет ниже нормы.

«То есть по всем расчётам, которые сейчас проводятся, пока резкого взрыва тепла не видно», — заключил он.

Ранее Вильфанд сообщил, что практически по всей территории страны в ближайшие дни пройдут сильные дожди.