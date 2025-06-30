Жителям столичного региона рассказали о погоде в июле

В Москве грядущий июль будет умеренно теплым, но пасмурным. По предварительным данным, солнечная погода порадует горожан только 2 и 3 июля.

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Остальные дни будут облачными, часто с кратковременными дождями, местами возможны грозы. Особенно сильные ливни прогнозируют 6–7 июля, когда в столицу придет мощный циклон.

После этого температура днем установится на уровне плюс 23–25 градусов. Ночью столбики термометров будут показыать 13–15 градусов. Влажность останется высокой — около 70–74 процентов, особенно в дождливые дни.

В Московской области будет схожая погода, но с большим контрастом. Ночами может быть прохладнее, особенно в северных и восточных районах, осадки там будут более значительными.

Грозовая активность в регионе тоже сохранится, особенно в первой половине июля. В целом, несмотря на переменчивость погоды, температурный фон останется в пределах климатической нормы для второго месяца лета, сообщает Life.ru.

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидаемых сильных дождей, сообщили в Гидрометцентре РФ. С 21:00 30 июня до 21:00 1 июля возможны осадки, местами сильные, а также усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заверил, что жителей Центральной России в грядущем июле ждут температурные перепады — от прохлады до аномальной жары. Но в конце месяца теплая аномалия вновь уступит место холодам.