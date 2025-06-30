В Москве появится новый отдел по спасению диких животных при зоопарке

В Московском зоопарке появится новый отдел, специализирующийся на оказании помощи диким животным, оказавшимся в городской среде. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

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Сотрудники нового подразделения будут выезжать на вызовы и оказывать профессиональную помощь пострадавшим животным, а также в случаях, когда дикие животные заходят в городскую черту.

В настоящее время идет формирование штата отдела, в том числе требуются дипломированные ветеринарные врачи.

— Если вы дипломированный ветеринарный врач и хотите связать свою жизнь с Московским зоопарком и спасением животных, звоните, — говорится в сообщении.

Популяция лис в Московском регионе находится на пике, поэтому их можно часто встретить в жилых столичных районах.

Помимо этого, на природных территориях столицы обитают около трех тысяч видов животных, в том числе занесенные в Красную книгу Москвы. При этом из птиц можно встретить хохлатую чернеть, чомгу, лысуху.

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