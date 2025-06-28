Синоптики предупредили москвичей о похолодании в июле

Первый день июля станет одним из самых холодных в Москве за последние десятилетия, рассказал своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что Центральной России предстоит пережить исторически холодную погоду 30 июня и 1 июля. Он добавил, что ночью ожидается от +5° до +10°.

По данным Леуса, в воскресенье, 29 июня, в столице ожидается комфортная погода, температура воздуха «превысит 20-градусную отметку».

Вместе с тем, ближе к вечеру, понижая давление воздух и вызывая дожди, на погоду региона начнёт оказывать влияние приближающийся с северо-запада циклон. В понедельник он выйдет своим центром в районы Верхневолжья, затягивая небо над столицей плотными облаками и вызывая обильные дожди, уточнил синоптик.

Метеоролог заметил, что днем будет ветрено, +15…+17°, атмосферное давление опустится до 729 мм рт. ст., что на 17-19 единиц ниже нормы и лишь на один мм рт. ст. выше суточного рекорда низкого атмосферного давления этого дня.

«В первый день июля, медленно уходя на восток, циклон сохранит в столице холодную, ветреную и дождливую погоду, и этот день станет одним из самых холодных первых июля», — отметил Леус.

Синоптик напомнил, что в XXI веке дневная температура 1 июля лишь три раза оказывалась ниже 20-градусной отметки.