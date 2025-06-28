Международный турнир «Сильнейшая нация мира» пройдет в «Лужниках» 5 июля

В спортивном комплексе «Лужники» 5 июля при поддержке департамента спорта Москвы и автономной некоммерческой организации «Московский спорт» пройдет международный турнир «Сильнейшая нация мира», сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

«5 июля 2025 года в 12:00 состоится яркое спортивное событие лета – международный турнир «Сильнейшая нация мира», – говорится в сообщении.

Отмечается, что участие примут спортсмены из России, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Казахстана и Китая. Им предстоит соревноваться в плечевой эстафете, «прогулке фермера», подъеме мешка на плечо, переносе мешка и «камнях Атласа».