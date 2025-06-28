На Красной площади вручили дипломы курсантам-спасателям

Особые торжества сегодня прошли на Красной площади. Там состоялся выпуск курсантов, студентов, слушателей и кадетов вузов МЧС России. Ряды спасателей пополнят 700 человек.

Молодые специалисты маршировали по брусчатке под симфонии оркестра. У стен Кремля простились со знамёнами Академии, принесли клятву и встали на одно колено в знак готовности служить Отечеству.

Лучшим курсантам вручили золотые медали. За церемонией наблюдали делегации из дружественных государств, сообщает "ТВ Центр".