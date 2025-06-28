В Москве стартовал марафон от Москвы до Бреста

Сегодня в Москве был дан старт Всероссийской пешей эстафете "Марш к Победе! От Москвы до Бреста". Протяженность маршрута - 1300 километров. Эстафета завершится в Бресте 28 июля, в День освобождения Брестской крепости, и побьет рекорд России как самая протяженная пешая эстафета.

А началось все в 10:30 в московском Парке имени 40-летия ВЛКСМ на Воробьевых горах с двухдневного пешего "Марафона здоровья", организованного известным врачам Александром Шишониным.

Более тысячи участников не только из Москвы, но и из других городов собрались вместе, чтобы пройти за субботу-воскресенье 42 километра через все 12 районов Юго-Западного округа.

Перед ними выступила и медицинский обозреватель "Российской газеты" И.Г. Краснопольская, заметившая, что марафон полезен не только для здоровья. Важно и то, что его участники в ходе эстафеты смогут познакомиться с единомышленниками и потом поддерживать дружеские отношения и идти по жизни вместе.

В течение этих двух дней "марафонцев" ждут: 16 часов культурно-массовых мероприятий, 10 остановок в знаковых исторических местах с тематическими программами, 1000 минут лекций от краеведов и историков, гимнастические комплексы от инструкторов-методистов по ЛФК, памятные сувениры и полевая кухня.

Маршрут завершится завтра на Аллее Славы в районе Южное Бутово.