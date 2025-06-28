В Москве продлили срок передачи показаний счётчиков за услуги ЖКХ

Жители столицы смогут отправить информацию до 30 июня включительно.

Это временная мера в связи с дачным сезоном и периодом отпусков, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев. Он отметил, что обычно жильцы должны передавать данные индивидуальных приборов учёта не позднее 25 числа каждого месяца, передаёт РИА Новости.

Кошелев добавил, что, если не отправлять показания, то в течение первых трёх месяцев будет начисляться плата по среднему потреблению за последние полгода или три месяца, если счётчики установлены недавно, а это, как правило, выше фактического потребления.