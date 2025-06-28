Москвич устроил заплыв на байдарке на крыше «Пятерочки» и попал на видео
В одном из столичных ЖК находчивый жилец-походник устроил заплыв на крыше популярного магазина.
В столичном ЖК «Римского-Корсакова» от ПИК находчивый жилец-походник устроил заплыв на крыше популярного магазина. Видео этих «покатушек» опубликовал Telegram-канал «Изнанка Москвы».
На видеозаписи видно, как мужчина, затащив байдарку на крыше местной пятерочки, поставил ее пусть не на волну, но на огромную лужу, и начал работать веслами.
«"Пятерочка" выручает!» — вспомнил канал строчку из некогда популярной рекламы.
Ранее прохожие на улице Пришвина в Москве решили устроить заплыв после проливного дождя, затопившего улицы столицы.