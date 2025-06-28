Спортобъекты появились при поддержке города в пяти районах с начала года

С начала 2025 года при поддержке города в пяти районах Москвы ввели в эксплуатацию новые спортивные объекты, сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе появляется все больше мест для активного досуга горожан. Помогает вводить спортивные объекты опережающими темами в том числе и Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) – он компенсирует предпринимателям ставку по инвестиционным кредитам, взятым на строительство спортивной инфраструктуры до 3% годовых. Благодаря этой мере поддержки в столице с начала 2025 года введено в эксплуатацию уже пять новых спортивных объектов общей площадью свыше 17,5 тыс. кв. м», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Новые физкультурно-оздоровительные комплексы с крытыми футбольными полями стали частью инфраструктуры Хорошевского района, Марьино, Москворечье-Сабурово и Куркино. Еще один объект спортивной инфраструктуры появился в Тропарево-Никулино.

«Благодаря поддержке МФППиП на ул. Академика Анохина в рамках отраслевой схемы, утвержденной Москомспортом, создана комплексная спортивная инфраструктура общей площадью свыше 11 тыс. кв. м. В новом спорткомплексе оборудованы крытые и открытое футбольные поля, крытые теннисные корты и открытый корт для падел-тенниса, зал для занятий йогой. В общей сложности, благодаря поддержке фонда в столице появится не менее 14 новых спортивных комплексов», – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичногодепартамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С июля 2024 года Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует ставку по инвестиционным кредитам, взятым на строительство спортивной инфраструктуры, до 3% годовых. Эта мера поддержки позволяет привлечь до 500 млн руб. на срок до трех лет. Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо заключитькредитный договор, а затем обратиться в фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на специально открытый под поддержку счет компании в банке, где заключен кредитный договор, перечисляется необходимая сумма.