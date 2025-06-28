Более 1,6 млн многолетних цветов высадят на столичные клумбы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке более 1,6 млн многолетних цветов на городские клумбы, сообщила пресс-служба ведомства.

«Яркие цветочные композиции – визитная карточка столичных общественных пространств, парков, скверов, набережных. Красивые цветники традиционно украшают Манежную площадь, сквер у Большого театра, ул. Новый Арбат и Кутузовский проспект, парк Победы на Поклонной горе, ВДНХ. Сейчас специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке более 1,6 млн многолетних цветов, которые хорошо адаптированы к городским условиям и без проблем переживают зиму. Благодаря поэтапной высадке растения радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Количество и ассортимент растений определяется на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления. Из многолетников чаще всего в столице высаживают хосту, астильбу, лилейники, флоксы, ирисы, пионы и шалфей. В общей сложности – порядка 150 видов растений. При выборе учитывается не только внешний вид, но и качество – все сорта адаптированы к климату и гипоаллергенны.