При ремонте Ленинградского вокзала обнаружили исторический цвет стен

Реставрационные работы выполняются преимущественно вручную, с применением механических методов.

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В столице продолжается ремонт Ленинградского вокзала. При реставрации его исторической части специалисты расчистили более 10 слоев краски, чтобы увидеть, какого цвета были стены по задумке автора. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В ходе работ были проведены комплексные научные исследования, изучены архивные документы и исторические фотографии. Благодаря этому стало возможным воссоздать первоначальный облик здания. По завершении ремонта пассажиры увидят вокзал таким, каким его задумывал Константин Тон. Работы выполняют специалисты «Мосинжпроекта».

«Мы продолжаем масштабный ремонт Ленинградского вокзала по поручению Сергея Собянина. Здание вокзала — ценнейший объект культурного и исторического наследия, поэтому нам важно сохранить первоначальный облик исторической части. Сейчас занимаемся ее восстановлением. Работы выполняем преимущественно вручную, с применением механических методов», — рассказал Максим Ликсутов.

В исторической части вокзала параллельно идут и другие работы. Специалисты расчищают вестибюль, в частности своды, арки и декоративные элементы. Кроме того, восстанавливают оригинальные чугунные лестницы, установленные в 1851 году, и мраморные колонны — они проходят химическую очистку, ручную шлифовку и полировку, после чего на них наносят защитный состав. Еще здесь демонтируют старые светильники, на месте которых установят новые, в стилистике XIX века.

Ленинградский вокзал является старейшим в столице. Важный транспортный узел города был построен в середине XIX столетия, и с тех пор он остается связующим звеном между Москвой и Санкт-Петербургом. Сегодня это не только действующий вокзал, но и памятник архитектуры федерального значения.