Вдоль Москвы-реки появится новый прогулочный маршрут длиной более 10,5 км

Новый прогулочный маршрут по набережным Москвы-реки протяженностью более 10,5 км появится в столице. Он соединит шесть набережных от Шлюзовой до Нагатинской, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на странице личного блога.

Новый прогулочный маршрут объединит Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую набережные. На севере он соединится с Озерковской, Овчинниковской и Кадашевской набережными, образуя единую прогулочную зону, ведущую в Парк Горького и на Воробьевы горы. На юге маршрут будет прилегать к Нагатинскому затону.

Для жителей столицы появятся новые зоны отдыха, велодорожки, парковки и 35 современных остановок общественного транспорта. Кроме того, правительство Москвы планирует озеленение территорий и высадку порядка 70 взрослых деревьев, а воздушные провода вдоль прогулочной зоны будут спрятаны под землю по программе "Чистое небо".