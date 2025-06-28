Электробусы вышли на маршруты № 140 и 502 на востоке столицы

Жителям четырех районов стало удобнее добираться до пяти станций метро и Московских центральных диаметров.

Еще на двух городских маршрутах стали ходить электробусы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Так, электробусы появились на маршрутах № 140 (от станции метро «Сокольники» до 6-го Лучевого просека) и 502 (от станции метро «Выхино» до станции «Новокосино»). Благодаря этому жителям четырех районов стало удобнее добираться до пяти станций метро и Московских центральных диаметров.

На маршруте № 502 начали работу электробусы КамАЗ-52222 нового поколения. Эти электробусы отличаются рядом усовершенствований, которые делают поездку пассажиров комфортнее. Так, в салоне стало просторнее за счет средних и задних дверей, которые теперь открываются наружу. На дверях появилась зеленая и красная подсветка, обозначающая начало и окончание посадки, а климатическая система, обеспечивающая комфорт в пути, работает еще эффективнее. Кроме того, появились специальные места в передней части салона для ручной клади. Перевозить коляски и велосипеды также стало проще — накопительные площадки для них стали шире на 15 процентов. Внешний вид электробусов обновлен и соответствует современным мировым тенденциям в дизайне.

«Инновационный транспорт приходит на замену автобусам в Москве с 2018 года и помогает снижать влияние на окружающую среду. Еще два новых экологичных маршрута заработали на востоке столицы — по будням на них будут курсировать шесть машин. Продолжаем сохранять лидерство по количеству электротранспорта в Европе и расширять электробусную сеть, как поручил Мэр Москвы», — отметил Максим Ликсутов.

Электробусы обладают рядом преимуществ. Они передвигаются бесшумно и плавно, поездки становятся более удобными и комфортными благодаря медиаэкранам и зарядкам для телефонов, а также системе климат-контроля, которая поддерживает приятную температуру в салоне. Кроме того, такой транспорт помогает сохранять экологию — замена одного автобуса на электробус позволяет снизить выбросы углекислого газа в окружающую среду более чем на 60 тонн в год.

Обновленный и удобный транспорт

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В машинах есть адаптивное освещение салона, которое в 14:00 меняется от холодного оттенка к теплому, а увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. В салоне установлен электрический отопитель, который сводит к минимуму влияние на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода увеличили с 40–50 до 80 километров в час, при этом вес машины остался прежним. В 2024 году на линию вышли электробусы КамАЗ и ЛиАЗ в обновленном дизайне.

В 2025 году на маршрутах начали работу электробусы нового поколения. Они стали еще комфортнее благодаря переработанной планировке салона, увеличенной на 15 процентов накопительной площадке, местам для ручной клади и измененной конструкции дверей. Усовершенствовали также климатическую систему, а на дверях появились световые полоски с индикацией открытия и закрытия дверей. Внешний вид электробусов соответствует современным мировым трендам. По контракту с ПАО «КамАЗ» в этом году планируется поставка 400 таких машин. Их создают с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и на основе отзывов пассажиров. Заказ Москвы на создание новой техники позволяет поддерживать занятость в регионах и стимулирует развитие отечественной промышленности.

Все электробусы соответствуют самым строгим стандартам безопасности и уровня сервиса. Низкопольный транспорт полностью приспособлен для комфорта маломобильных пассажиров. Для этого предусмотрены откидная аппарель и кнопки вызова водителя. При необходимости он поможет войти и покинуть салон. Велосипеды, коляски или крупный багаж удобно разместить на накопительной площадке.

Для оплаты проезда любым способом установлены цифровые валидаторы. А для сохранения комфортной температуры в салоне электробуса при открытии дверей срабатывает воздушная завеса. Безопасность пассажиров транспорта обеспечивают видеокамеры снаружи и внутри.

Обслуживание экологичного транспорта

Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках ГУП «Мосгортранс». Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.

Электробусы обслуживаются по контрактам жизненного цикла. Компании-производители самостоятельно обеспечивают исправную работу техники на городских маршрутах в течение 15 лет после передачи в парки ГУП «Мосгортранс».

За 2024 год в столице появилось более 70 электробусных маршрутов, городу поставили свыше 800 инновационных машин на электрической тяге. Больше 2350 инновационных машин КамАЗ и ЛиАЗ обеспечивают работу свыше 210 маршрутов. Ожидается, что к 2035-му почти весь парк ГУП «Мосгортранс» перейдет на электробусы.

Оперативно узнавайте главные новости в официальном телеграм-канале города Москвы.